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Garry Rodrigues geliyor !

GARRY RODRİGUES GELİYOR !

Sarı-kırmızılılar, anlaşmaya vardığı Garry Rodrigues'i bugün İstanbul'a getiriyor.

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Galatasaray'ın ara transferde anlaştığı ilk isim Garry Rodrigues oldu.

26 yaşındaki futbolcu ve kulübü PAOK'la her konuda el sıkışan sarı-kırmızılı yönetim, Rodriguez'i bugün İstanbul'a getiriyor. Rodrigues, hava koşullarının izin vermesi durumunda bu akşam 21.50 civarında İstanbul'da olacak.

Sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçmesi beklenen başarılı futbolcu, ardından resmi sözleşmeye imza atacak.

Galatasaray yönetiminin Rodrigues'in bonservisi için PAOK kulübüne 3.5 milyon euro, oyuncuya ise yıllık yaklaşık 1.5 milyon euro ödeyeceği belirtildi.

NTVSpor
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