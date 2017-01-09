Garry Rodrigues formayı giydi

Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde anlaşmaya vararak dün akşam İstanbul'a getirdiği ve bonservisi PAOK'ta bulunan Garry Rodrigues, bugün sağlık kontrolünden geçti. İlk kez sarı-kırmızılı formayı giyen Hollanda asıllı futbolcunun oldukça mutlu olduğu gözlendi.
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