Garry Rodrigues formayı giydi

GARRY RODRİGUES FORMAYI GİYDİ Galatasaray’ın her konuda anlaşmaya vardığı Garry Rodrigues, sağlık kontrolünden geçti. Süper Lig 09.01.2017 16:58

Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde anlaşmaya vararak dün akşam İstanbul'a getirdiği ve bonservisi PAOK'ta bulunan Garry Rodrigues, bugün sağlık kontrolünden geçti. İlk kez sarı-kırmızılı formayı giyen Hollanda asıllı futbolcunun oldukça mutlu olduğu gözlendi. AMK Gazetesi 136