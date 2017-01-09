ANA SAYFA
SON DAKİKAKulüp başkanına silahlı saldırı !
Garry Rodrigues formayı giydi

GARRY RODRİGUES FORMAYI GİYDİ

Galatasaray’ın her konuda anlaşmaya vardığı Garry Rodrigues, sağlık kontrolünden geçti.

»
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde anlaşmaya vararak dün akşam İstanbul'a getirdiği ve bonservisi PAOK'ta bulunan Garry Rodrigues, bugün sağlık kontrolünden geçti. İlk kez sarı-kırmızılı formayı giyen Hollanda asıllı futbolcunun oldukça mutlu olduğu gözlendi.

AMK Gazetesi
136
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Etiketler : , , ,
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Talisca hamlesi ! Benfica'ya yeni teklifMesut Özil'den sözleşme açıklamasıTrabzonspor, Olcay Şahan'ı bitiriyor !
Beşiktaş'tan Ersan Gülüm hamlesiBarcelona'dan şok tepki !''20 milyon euro verirseniz olur''
Beşiktaş’tan Mehmet Ekici hamlesiGarry Rodrigues formayı giydiFatih Tekke yuvaya dönüyor
FIRSATLAR DÜNYASI
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  RSS