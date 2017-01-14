Galibi müthiş gol belirledi

GALİBİ MÜTHİŞ GOL BELİRLEDİ Kardemir Karabükspor kendi evinde Akhisar Belediyespor'u Latovlevici'nin müthiş frikik golüyle 1-0 yendi. Süper Lig 14.01.2017 16:35

Spor Toto Süper Lig'de 17. haftada Kardemir Karabükspor kendi evinde Akhisar Belediyespor'u Latovlevici'nin müthiş frikik golüyle 1-0 yendi, ikinci devreye iyi başladı. Spor Toto Süper Lig'de Kardemir Karabükspor ikinci yarıya 3 puanla başladı. Kırmızı-lacivertli takım, konuk ettiği Akhisar Belediyespor'u 1-0'lık skorla devirdi.



İlk yarısı golsüz sona eren karşılaşmada, 80. dakikada frikikten sol ayağıyla adeta füze çıkaran Latovlevici, Karabükspor'a 3 puanı getiren golü kaydetti: 1-0.



Bu galibiyetin ardından Karabükspor puanını 21'e yükseltirken, Akhisar 20 puanda kaldı. 46