Galatasray'ın ardından Osmanlıspor devrede

Haberde, diğer bir Türk temsilcisi Osmanlıspor'un da Vargas ile ilgilendiği ancak Galatasaray'ın transferi sonlandırmak için istekli olduğu yer aldı.



Şilili yıldızın Hoffenheim formasıyla mutlu olmadığı ve 9 Nisan'dan itibaren forma giyemediği hatırlatıldı.



Hoffenheim ile 2.sezonunu geçiren 27 yaşındaki Vargas, bu sezon Bundesliga ekibi ile 6 maçta 131 dakika sahada kaldı.