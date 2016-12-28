Galatasray'ın ardından Osmanlıspor devrede

Haberde, diğer bir Türk temsilcisi Osmanlıspor'un da Vargas ile ilgilendiği ancak Galatasaray'ın transferi sonlandırmak için istekli olduğu yer aldı.
Şilili yıldızın Hoffenheim formasıyla mutlu olmadığı ve 9 Nisan'dan itibaren forma giyemediği hatırlatıldı.
Hoffenheim ile 2.sezonunu geçiren 27 yaşındaki Vargas, bu sezon Bundesliga ekibi ile 6 maçta 131 dakika sahada kaldı.
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