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Galatasray'ın ardından Osmanlıspor devrede

GALATASRAY'IN ARDINDAN OSMANLISPOR DEVREDE

Şili basını, Galatasaray'ın Eduardo Vargas için tekrar etkili bir şekilde devreye girdiğini yazdı.

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Haberde, diğer bir Türk temsilcisi Osmanlıspor'un da Vargas ile ilgilendiği ancak Galatasaray'ın transferi sonlandırmak için istekli olduğu yer aldı.
 
Şilili yıldızın Hoffenheim formasıyla mutlu olmadığı ve 9 Nisan'dan itibaren forma giyemediği hatırlatıldı.
 
Hoffenheim ile 2.sezonunu geçiren 27 yaşındaki Vargas, bu sezon Bundesliga ekibi ile 6 maçta 131 dakika sahada kaldı.

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