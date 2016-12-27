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Galatasaray’ın yabancılarına izin çıkmadı

GALATASARAY’IN YABANCILARINA İZİN ÇIKMADI

Galatasaray'ın yabancı futbolcuları, Noel tatili için yönetime başvurdu ancak Tuzlaspor maçı sebebiyle izin çıkmadı.

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Noel tatiline çıkmak isteyen Galatasaray’ın yabancı futbolcuları, kupada Tuzlaspor ile yarın oynanacak maça takıldı. Tuzla karşılaşmasından sonra 29 Aralık'ta ülkelerine gidip 3 Ocak'ta geri dönmesi gereken lejyonerler bu maç öncesinde 1 hafta izin yapmak için yönetime başvurmuştu. Başta Sneijder, De Jong ve Chedjou olmak üzere yabancı futbolculara yönetimden vize çıkmadı. Galatasaray yöneticisi Levent Nazifoğlu, yabancılara, “Türkiye Kupası'nı istiyoruz. Bunun için de Tuzla maçını kazanmalıyız” dedi. 

TATİLE KUPA ERTELEMESİ

Spor Toto Süper Lig'e 16. hafta maçlarının ardından ara verilirken G.Saray'da, yarın Tuzlaspor'la yapılacak kupa maçı öncesi hiçbir oyuncuya izin verilmedi. Yönetimin, Riekerink'in isteği üzerine bu kararı aldığı belirtildi. Kupa maçının ardından 5 gün izin yapacak futbolcular, 3 Ocak'ta Florya'da toplanacak. 4 Ocak'ta Antalya'ya gidecek olan Aslan, 4 günlük kampın ardından 8 Ocak'ta özel uçakla Antalya'dan Suudi Arabistan'ın Dammam kentine geçecek ve 9 Ocak'ta El İttifak takımıyla hazırlık maçı oynayacak.

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