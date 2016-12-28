Galatasaray'ın vazgeçilmezi yine Muslera

Süper Lig'de sezonun geride kalan bölümünde 20 futbolcunun forma giydiği sarı-kırmızılı takımda Uruguaylı kaleci, geçen yıl olduğu gibi bu sezonun ilk bölümünde de en fazla sahada kalan isim olarak öne çıktı.

Galatasaray'da 6. yılını geçiren 30 yaşındaki file bekçisi, sarı-kırmızılı takımdaki istikrarlı performansını bu sezona da yansıttı.



Fernando Muslera, geride kalan 16 lig maçının tamamında görev alarak 1440 sahada kaldı ve sarı-kırmızılı takımın en fazla süre alan oyuncusu olarak dikkati çekti.



Bruma ilk 11'deki yerini sağlamlaştırdı

Galatasaray'da bu sezon ortaya koyduğu başarılı performansla göz dolduran Portekizli futbolcu Armindo Bruma, ilk 11'deki yerini sağlamlaştırdı.



Sarı-kırmızılı takımda kaleci Muslera'dan sonra en fazla süre alan isim olan Bruma, geride kalan 16 lig maçının tamamına ilk 11'de başlayarak 1411 dakika top koşturdu.



Portekiz'in Sporting Lizbon ekibinden 2013-2014 sezonu öncesinde 10 milyon avro bonservis bedeliyle transfer edilen ve sarı-kırmızılı takımdaki ilk iki sezonunda sakatlıklar ve uyum sorunu nedeniyle istenilenden uzak bir görüntü ortaya koyan Bruma, geçen sezon İspanya'nın Real Sociedad ekibinde kiralık olarak forma giymişti.



Teknik direktör Jan Olde Riekerink'in bu sezon vazgeçemediği isimlerden biri haline gelen Bruma, ligde takımının skor yüküne 5 gol ve 5 asistle büyük bir katkıda bulundu.



Carole, cezası nedeniyle bir maç kaçırdı

Galatasaray'da Fransız futbolcu Lionel Carole, sezonun ilk 16 haftalık bölümünde sadece bir maç kaçırdı.



Teknik direktör Riekerink'in sol bekte formayı emanet ettiği Carole, sarı-kart cezası nedeniyle sadece Bursaspor ile oynanan müsabakada görev yapamadı.



Forma giydiği 15 karşılaşmanın tamamında sahada kalarak 1350 dakika oynayan Fransız futbolcu, Muslera ve Bruma'dan sonra takımın en çok süre alan üçüncü oyuncusu oldu.



Yenilerde en çok Eren Derdiyok forma giydi

Galatasaray'ın sezon başında renklerine kattığı futbolcular arasında ligde en fazla süreyi Eren Derdiyok aldı.



Sezon başında Eren Derdiyok, Tolga Ciğerci, Josue Pesqueira, Luis Cavanda, Nigel de Jong, Serdar Aziz ve Kolbeinn Sigthorsson'u renklerine katan sarı-kırmızılı takım, bu futbolculardan Eren Derdiyok, Tolga Ciğerci ve Nigel de Jong'dan beklenen verimi alabildi.



Galatasaray'ın yeni transferlerinden Eren Derdiyok 16 maçta 1113 dakika süre alırken, Tolga Ciğerci 10 maçta 870, Nigel de Jong 10 maçta 716, Serdar Aziz 5 maçta 357, Josue Pesqueira 9 maçta 222, Luis Cavanda ise 5 maçta 182 dakika sahada kaldı.



Tolga Ciğerci'ye sakatlık engeli

Galatasaray'da sezona iyi başlayan yeni transfer Tolga Ciğerci, yaşadığı sakatlık nedeniyle son dönemdeki maçlarda forma giyemedi.



Sezon başında ön libero mevkisine Almanya'nın Hertha Berlin ekibinden 3 milyon avro bonservis bedeli karşılığında alınan Tolga Ciğerci, ilk 11 haftada cezası nedeniyle sadece bir maç kaçırdı.



Ligin 11. haftasında Fenerbahçe ile oynanan derbi mücadelesinde sakatlanan Tolga, sonraki 5 karşılaşmada takımdan ayrı kaldı.



Serdar Aziz'in şanssızlığı

Galatasaray'ın bu sezonki en pahalı transferi olan Serdar Aziz, sakatlıklar nedeniyle sarı-kırmızılı takımda istenilen performansı ortaya koyamadı.



Bursaspor'dan 4,5 milyon avro bonservis bedeli ile Bilal Kısa, Furkan Özçal ve Sercan Yıldırım karşılığında alınan Serdar Aziz, geçen sezonun son bölümünde yeşil-beyazlı ekip ile sonrasında A Milli Takım'da yaşadığı sakatlıklar nedeniyle ligin ilk 10 haftasında görev yapamadı.



Sarı-kırmızılı takımdaki ilk lig maçına 11. haftada Fenerbahçe derbisinde çıkan Serdar Aziz, düzenli olarak forma giymeye başladığı dönemde 15. haftada Osmanlıspor ile oynanan maçta ağır bir sakatlık geçirdi.



Söz konusu müsabakada çapraz bağları kopan Serdar'ın ligin geride kalan bölümünde forma giymesi zor görünüyor.



Serdar Aziz, sarı-kırmızılı forma altında 5 lig maçında 357 dakika görev aldı.



Hamit Altıntop 4 maçta 47 dakika oynadı

Galatasaray'da sezon başında sözleşmesi bir yıl uzatılan tecrübeli futbolcu Hamit Altıntop, ligin geride kalan bölümünde en az oynayan isim oldu.



Forma giydiği 4 karşılaşmaya da sonradan dahil olan deneyimli futbolcu, 47 dakika sahada kaldı.



Sigthorsson siftah yapamadı

Galatasaray'ın Fransa'nın Nantes ekibinden 700 bin avro karşılığında kiraladığı İzlandalı forvet Kolbeinn Sigthorsson, yeni takımında henüz maça çıkamadı.



İzlanda Milli Takımı'nda yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun bir süredir tedavi gören forvet oyuncusu, saha çalışmalarına geçen hafta başlamıştı.



Sarı-kırmızılı takımda Sigthorsson'un yanı sıra teknik direktör Riekerink tarafından kadroda düşünülmeyen Salih Dursun ile kaleci Cenk Gönen de ligin geride kalan bölümünde hiçbir maçta forma giyemedi.



Futbolcuların oynama süreleri

Galatasaray'da ligin geride kalan bölümünde futbolcuların oynama süreleri şöyle:



Futbolcu Maç İlk 11 Süre



Fernando Muslera 16 16 1440

Armindo Bruma 16 16 1411

Lionel Carole 15 15 1350

Hakan Balta 14 14 1260

Selçuk İnan 15 15 1231

Sabri Sarıoğlu 15 13 1172

Wesley Sneijder 14 14 1172

Eren Derdiyok 16 13 1113

Yasin Öztekin 14 12 1006

Tolga Ciğerci 10 10 870

Aurelien Chedjou 10 9 811

Nigel de Jong 10 7 716

Lukas Podolski 9 5 532

Semih Kaya 6 4 453

Serdar Aziz 5 5 357

Sinan Gümüş 10 3 305

Josue Pesqueira 9 1 222

Martin Linnes 5 3 190

Luis Cavanda 5 1 182

Hamit Altıntop 4 - 47