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''Galatasaray'ın teklifini reddedemezdim''

''GALATASARAY'IN TEKLİFİNİ REDDEDEMEZDİM''

Garry Rodrigues, sarı-kırmızılı takımın hayallerini süsleyen bir ekip olduğunu söyledi.

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Sarı-kırmızılıların PAOK'tan kadrosuna katmak için görüşmelerini  sürdürdüğü ve İstanbul'a davet ederek sağlık kontrolünden geçirdiği Yeşil Burun  Adaları asıllı Hollanda vatandaşı Rodrigues, Yunan kulübüne resmi televizyonu  aracılığıyla veda etti.

PAOK'ta çok güzel günler geçirdiğini belirten 26 yaşındaki oyuncu,  "PAOK'u seviyorum. Benim için zor bir karardı ancak kulüpteki herkes bu duruma  saygı gösterdi. PAOK'ta gerçekten çok mutluydum ve uzun yıllar burada kalmak  istiyordum. Fakat geçen hafta Galatasaray gibi hayallerimi süsleyen bir takımdan  teklif geldi. Reddedemezdim. Bu büyük fırsatı kullanmak istedim. Hayatta böyle  fırsatlar karşınıza sık çıkmaz. Hayatınızda bir kez karşılaşabileceğiniz fırsatı  da kaçırmak istemezsiniz." diye konuştu.
 
Takımdan ayrılmasından dolayı kızgın ve hayal kırıklığı yaşamış  taraftarlar olduğunun aktarılması üzerine Rodrigues, şunları kaydetti:
 
"İnternet üzerinden taraftarların yazdığı tepkiler var. Benim için  önemli bir fırsat olduğunu bilmeliler. Takımın önemli bir ismiydim ve onlar için  zor.  Bunu anlıyorum. Kulüpte bulunduğum süre içinde takımın başarısı ve onların  mutluluğu için elimden geleni yaptım. Benden nefret ediyorlar ancak bunu anlıyor ve anlayışla karşılıyorum. Galatasaray'a para için gittiğimi söylüyorlar.  İnsanlar parayı tercih ettiğimi düşünebilir ancak bu benim hayalimdi. Bir gün  tekrar buluşacağımızı düşünüyorum."
 
Galatasaray Kulübü tarafından Rodrigues'in transferinin kısa süre  içinde resmen açıklanması bekleniyor.

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