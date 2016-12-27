Galatasaray'ın Mehmet Ekici planı

Ancak Sarı-Kırmızılılar, oyuncuyla görüşmelere başlamadan önce kulübündeki geleceğinin netleşmesini bekliyor.
Transferde sadece devre arasını değil, sezon sonunu da düşünen Galatasaray, ezeli rakiplerinin de radarında olan Mehmet Ekici konusunda da gelişmeleri yakından takip ediyor.
Selçuk İnan ve Nigel De Jong’un yaşlarının 30’un üzerinde olması sebebiyle bu bölgeye gelecek adına daha genç isimler arayan Sarı-Kırmızılılar, gözünü Bordo-Mavililer’le sözleşmesi sezon sonunda bitecek 26 yaşındaki oyuncuya çevirdi. Cim Bom, enüz kulübüyle yaptığı görüşmelerden olumlu bir sonuç alamayan Mehmet için ikili ilişkilerinin iyi olduğu Trabzonspor’la arasının bozulmasını istemiyor.
Kampa gitmeden söyleyecek
İşte bu doğrultuda Galatasaray, Ekici’nin, Karadeniz temsilcisiyle anlaşamaması durumunda devreye girmeyi bekliyor. Alınan bilgiye göre yıldız orta saha oyuncusunun, Trabzon’a devre arası kampından önce cevap vereceği bildirildi. Ekici’nin, gitmek ya da kalmak konusunda ise henüz kesin bir fikrinin oluşmadığı da gelen haberler arasında.
Fanatik
- Adanaspor Haberleri
- Akhisar Belediyespor Haberleri
- Alanyaspor Haberleri
- Antalyaspor Haberleri
- Beşiktaş Haberleri
- Bursaspor Haberleri
- Çaykur Rizespor Haberleri
- Fenerbahçe Haberleri
- Galatasaray Haberleri
- Gaziantepspor Haberleri
- Gençlerbirliği Haberleri
- Karabükspor Haberleri
- Kasımpaşa Haberleri
- Kayserispor Haberleri
- Medipol Başakşehirspor Haberleri
- Osmanlıspor Haberleri
- Torku Konyaspor Haberleri
- Trabzonspor Haberleri
Ersun Yanal'dan itiraf: Fenerbahçe'nin gerisinde...
Süper Lig'den video hakeme yeşil ışık ! İstemeyenler...
Dünya 'akrep vuruşu'nu konuşuyor ! İnanılmaz gol...
İşte Abdullah Avcı'nın yeni Emre'si ! Flaş transfer...
Karaman'dan çok sert Stoch açıklaması: ''Palavracılar...''
Fernandao'dan flaş transfer açıklaması ! Fenerbahçe...
Neymar: ''Sadece bir kişi kazanabilir, o da Messi''
Moussa Sow övgü yağdırdı: ''Lens ile oynamak süper''
Hamza Hamzaoğlu ayrılacak mı ? Açıklama geldi...
Jeremain Lens'den ayrılık açıklaması ! "Sezon sonunda..."
Taraftarlardan Trabzonsporlu futbolcuya büyük tepki !
Avni Aker'deki dev maçta hakem oyuna devam edemedi
GALATASARAY'IN MEHMET EKİCİ PLANI
Cim Bom, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Mehmet Ekici’yi kadrosunda görmek istiyor.
Ancak Sarı-Kırmızılılar, oyuncuyla görüşmelere başlamadan önce kulübündeki geleceğinin netleşmesini bekliyor.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları | Reklam | İnsan Kaynakları | Künye | Bize Ulaşın | RSS