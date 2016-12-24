ANA SAYFA
Galatasaray'ın konuğu Alanyaspor

GALATASARAY'IN KONUĞU ALANYASPOR

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'in 16. haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek.

»
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları nedeniyle Aytemiz Alanyaspor karşısında forma giyemeyecek oyuncuların çokluğu teknik heyeti düşündürüyor.

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak Galatasaray, galibiyeti hedefliyor.

Ligde yaşadığı sıkıntılı dönemin ardından son 4 maçında 3 galibiyet ve 1 beraberlik alan sarı-kırmızılılar, taraftarı önünde Aytemiz Alanyaspor karşısında da 3 puan almak istiyor.

Galatasaray ile Aytemiz Alanyaspor'u Süper Lig tarihinde ilk kez karşı karşıya getirecek olan maç, Türk Telekom Arena'da saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Halis Özkahya yönetecek.

Eksikler düşündürüyor

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları nedeniyle Aytemiz Alanyaspor karşısında forma giyemeyecek oyuncuların çokluğu teknik heyeti düşündürüyor.

Osmanlıspor maçında ciddi bir sakatlık yaşayan Serdar Aziz'in yanı sıra, tedavileri süren Sigthorsson, Tolga Ciğerci, Sinan Gümüş ve Podolski de yarın forma giyemeyecek.

Öte yandan, Galatasaray'ın genç yıldızı Bruma, Aytemiz Alanyaspor maçı öncesi sarı kart sınırında bulunuyor. Ligin geride kalan bölümünde 3 sarı kart alan Portekizli oyuncu, yarın da sarı kart görmesi durumunda cezalı duruma düşecek.

73
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Etiketler : , ,
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Draxler, Paris Saint Germain'de''Beşiktaş maçına yarım takım çıkacağız''''Senin gibi parayı düşünen birini oynatmam''
Trabzonspor, Emmanuel Mas ile anlaştıBabel İstanbul'a geldi ! Bu akşam Vodafone Arena'daEgemen Korkmaz Galatasaray'dan veto yedi
Beşiktaş Yusuf Erdoğan'ı istediAvrupa'da Türk rüzgarı !Jose Sosa savaşı !
FIRSATLAR DÜNYASI
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Haber3Group © 2001-2016 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  RSS