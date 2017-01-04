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Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu!

GALATASARAY'IN KAMP KADROSU BELLİ OLDU!

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısının hazırlıkları kapsamında kamp çalışmaları yapmak üzere Antalya'ya gitti.

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Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, ilk antrenmanını  bugün Antalya'da gerçekleştirecek Galatasaray Futbol Takımı, kamp çalışmalarını 8  Ocak Pazar gününe kadar burada sürdürecek. Ardından 9 Ocak Pazartesi günü Suudi  Arabistan takımlarından El İttifak ile deplasmanda karşılaşacak  sarı-kırmızılılar, bu maçtan sonra İstanbul'a dönecek.

Dammam kentindeki Prens Muhammed bin Fahd Stadı'nda gerçekleşecek olan  dostluk maçı TSİ 19.00'da başlayacak.
 
Kadro dışı bırakılan Yasin Öztekin, kulübün fesih için görüşmelerini  sürdürdüğü Chedjou ile tedavilerine devam edilen Serdar Aziz ve Koray Günter,  kamp kadrosuna dahil edilmedi.
 
Öte yandan, sezon başında teknik direktör Riekerink tarafından kadroda  düşünülmeyen Cem Karacan, Umut Gündoğan, Emrah Başsan, Endoğan Adili ve Lucas  Ontivero da kadroya alınmadı.
 
Galatasaray'ın kamp kadrosunda yer alan oyuncular şunlar:
 
Fernando Muslera, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Wesley Sneijder, Lukas  Podolski, Batuhan Şen, Martin Linnes, Sinan Gümüş, Cenk Gönen, Bruma, Hakan  Balta, Lionel Carole, Berk Ünsal, Semih Kaya, Tolga Ciğerci, Kerem Çalışkan,  Josue Pesqueira, Nigel de Jong, Luis Cavanda, Sabri Sarıoğlu, Eray İşcan, Gökay  Güney, Birhan Vatansever, Volkan Pala.

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