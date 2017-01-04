Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu!

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, ilk antrenmanını bugün Antalya'da gerçekleştirecek Galatasaray Futbol Takımı, kamp çalışmalarını 8 Ocak Pazar gününe kadar burada sürdürecek. Ardından 9 Ocak Pazartesi günü Suudi Arabistan takımlarından El İttifak ile deplasmanda karşılaşacak sarı-kırmızılılar, bu maçtan sonra İstanbul'a dönecek.

Dammam kentindeki Prens Muhammed bin Fahd Stadı'nda gerçekleşecek olan dostluk maçı TSİ 19.00'da başlayacak.



Kadro dışı bırakılan Yasin Öztekin, kulübün fesih için görüşmelerini sürdürdüğü Chedjou ile tedavilerine devam edilen Serdar Aziz ve Koray Günter, kamp kadrosuna dahil edilmedi.



Öte yandan, sezon başında teknik direktör Riekerink tarafından kadroda düşünülmeyen Cem Karacan, Umut Gündoğan, Emrah Başsan, Endoğan Adili ve Lucas Ontivero da kadroya alınmadı.



Galatasaray'ın kamp kadrosunda yer alan oyuncular şunlar:



Fernando Muslera, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Wesley Sneijder, Lukas Podolski, Batuhan Şen, Martin Linnes, Sinan Gümüş, Cenk Gönen, Bruma, Hakan Balta, Lionel Carole, Berk Ünsal, Semih Kaya, Tolga Ciğerci, Kerem Çalışkan, Josue Pesqueira, Nigel de Jong, Luis Cavanda, Sabri Sarıoğlu, Eray İşcan, Gökay Güney, Birhan Vatansever, Volkan Pala.