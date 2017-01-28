Galatasaray'ın Bruma kararı

Bir yandan kadroyu boşaltıp, diğer yandan yeni isimler alan Cim-Bom, Bruma ile yeni yapılacak sözleşmeyi ara transfer sonrasına bıraktı. Aslan, UEFA’nın futbolcu maaşları için verdiği 65 milyon euroluk sınıra göre Portekizli oyuncuya zam yapacak.

Galatasaray’da yeni sözleşme ve ücretine zam isteyen Bruma konusunda sıcak bir gelişme yaşandı. Portekizli futbolcunun yeni sözleşmesiyle ilgili görüşmeler şubat ayına kaldı.



Son oynanan 24 Erzincanspor maçında kenara gelirken direkt soyunma odasına gitmek isteyen ama teknik direktör Jan Olde Riekerink’in kolundan tutarak kulübede oturttuğu 22 yaşındaki futbolcunun bu agresifliğinin arkasında, kendisine iyileştirme yapılmamasının etkili olduğu tahmin edilmişti.

Yönetim 1.5 sene daha sözleşmesi bulunan genç yetenekle ilgili çarpıcı bir karar aldı. Sarı-kırmızılılar, sezon sonu masaya oturmayı planladıkları Bruma konusunda görüşmeleri öne çekti. Bruma’nın Menajeri Catio Balde aranarak, “Transfer sezonunun bitmesinin ardından görüşmeye hazırız. Bu konuda her türlü öneriye de açığız” denildi.



Buna göre yönetim Bruma’nın sözleşmesini 2021’e kadar uzatmak istiyor. Futbolcunun 1.2 milyon euroluk ücretinin 2 milyon euroya yükseltilmesi düşünülüyor.



Ancak Bruma’nın menajeri Balde ile yapılan telefon görüşmesinde, “Bruma bizim değer verdiğimiz bir oyuncu. Ancak Finansal Fair Play yüzünden 65 milyon euroluk limitimiz var. Bruma’ya zam yapsak bile bu sezona herhangi bir yansıma olmayacak. Bunun yanında siz de bize teklifler getirebilirsiniz. Bruma’yı isteyen ve bizim kabul edebileceğimiz rakamları verebilecek bir kulüp varsa görüşmeye hazırız” dedikleri öğrenildi.

Galatasaray ile Bruma’nın Menajeri Catio Balde arasındaki görüşmelerin önümüzdeki haftadan itibaren başlayacağı belirtildi.