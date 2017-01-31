Galatasaray'ı reddetti, kulübünde kaldı

L'Equipe gazetesinin haberine göre 24 yaşındaki oyuncu, Galatasaray'dan gelen teklifi reddetti. Son dakikada sürpriz bir gelişme olmazsa Ferri, Lyon'da kalacak.
Yıldız oyuncu Lyon'un bugün Marsilya ile yapacağı maçın 19 kişilik kadrosuna alınmıştı.
Ajansspor
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları | Reklam | İnsan Kaynakları | Künye | Bize Ulaşın | RSS