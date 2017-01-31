Galatasaray'ı reddetti, kulübünde kaldı

GALATASARAY'I REDDETTİ, KULÜBÜNDE KALDI Lyon'un Fransız orta sahası Jordan Ferri takımda kalmaya karar verdi. Süper Lig 31.01.2017 11:40

L'Equipe gazetesinin haberine göre 24 yaşındaki oyuncu, Galatasaray'dan gelen teklifi reddetti. Son dakikada sürpriz bir gelişme olmazsa Ferri, Lyon'da kalacak.



Yıldız oyuncu Lyon'un bugün Marsilya ile yapacağı maçın 19 kişilik kadrosuna alınmıştı.



Ajansspor

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