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Galatasaray'ı reddetti, kulübünde kaldı

GALATASARAY'I REDDETTİ, KULÜBÜNDE KALDI

Lyon'un Fransız orta sahası Jordan Ferri takımda kalmaya karar verdi.

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L'Equipe gazetesinin haberine göre 24 yaşındaki oyuncu, Galatasaray'dan gelen teklifi reddetti. Son dakikada sürpriz bir gelişme olmazsa Ferri, Lyon'da kalacak. 
 
Yıldız oyuncu Lyon'un bugün Marsilya ile yapacağı maçın 19 kişilik kadrosuna alınmıştı. 
 
Ajansspor
 

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