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Galatasaray'dan tatsız prova !

GALATASARAY'DAN TATSIZ PROVA !

Suudi Arabistan takımı Ettifaq ile hazırlık karşılaşması oynayan Galatasaray sahadan 3-1 mağlup ayrıldı.

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Galatasaray devre arası kampında ilk hazırlık maçını Suudi Arabistan ekibi El İttifak ile karşı karşıya geldi. Suudi Arabistan'da oynanan mücadelede maça gol pozisyonları ile başlayan Galatasaray yakaladığı pozisyonlardan yararlanamayınca mücadeleden 3-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.

El İttifak, Mohammed Kanoo'nun dakika 19'da attığı golle 1-0 öne geçti. Suudi Arabistan ekibinin ikinci golü ise dakika 25'de geldi. Saleh Al Jamaan dakika 25'de skoru 2-0'a getirdi. İlk yarı 2-0 sona erdi. İkinci yarıda Dakika 54'de Galatasaray'da Nigel de Jond topu ağlara gönderdi. Ancak ofsayt gerekeçsiyle gol geçerlilik kazanmadı. 

Galatasaray'ın golü Bruma'dan

El-İttifak dakika 54'de Mohammed Marzouq Al Kuwaykibi'nin attığı golle farkı 3'e çıkartmayı başardı. Skoru belirleyen golü ise Galatasaray'ın genç yıldızı Bruma dakika 81'de attı. Maç 3-1 sona erdi.

STAT: Prince Mohammed Bin Fahd Bin Abdulaziz

GOLLER: Kanoo 20, Al Jamaan 25, Al Kuwaykibi 70 / Bruma 81

İLK 11'LER:

El Ettifaq: Abdullah, Murtada, Jaber, Nasser, Hazzaa, Yousef, Mari, Ali, Lotfi, Abdulaziz, Osama

Galatasaray: Batuhan Şen, Sabri, Semih, Hakan, Carole, de Jong, Selçuk, Josue, Sneijder, Bruma, Derdiyok

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