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Galatasaray'dan son dakika atağı

GALATASARAY'DAN SON DAKİKA ATAĞI

Galatasaray, Leicester City’den Leonardo Ulloa için harekete geçti.

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Eren Derdiyok’un performansından memnun olmayan ve uzun süredir forvet arayan sarı-kırmızılı ekip, transferin bitimine bir gün kala Leicester City’den Leonardo Ulloa için harekete geçti.
 
UEFA'nın verdiği 65 milyon euro'luk bütçe sınırını aşmak istemeyen ve bu nedenle kesesine göre bir golcü arayan Galatasaray, son bir hamle daha yaptı ve Leonardo Ulloa için şartlarını zorlama kararı aldı. Lukas Podolski'nin durumundaki belirsizlik ve Eren Derdiyok'un beklenen performansı sergileyememesi sebebiyle forvete takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılılar, Arjantinli oyuncu ile temasa geçti. Cimbom, Leicester City'nin gözden çıkardığı Ulloa'yı kadrosuna katarak yarın sona erecek ara transfer dönemini mutlu sonla kapatmayı hedefliyor.
 
EK SÜRE TALEP EDECEK
Oynadığı 366 maçta 130 gol atan ancak Leicester'de bu sezon 19 maçta 1 golde kalınca satış listesine konulan 30 yaşındaki futbolcuyla büyük oranda anlaşma sağlandığı ifade edildi. Bu transfer için 3 milyon euro'yu gözden çıkartan yönetimin şimdi İngiliz ekibini ikna etmenin yollarını aradığı bildirildi. Bir yıl daha sözleşmesi bulunan oyuncu için yapılan görüşmelerin uzaması halinde Türkiye Futbol Federasyonu'ndan ek süre alınması da gündemde...
 
KİRALIK DA GELEBİLİR
Leicester'ın 22 Temmuz 2014 tarihinde Brighton'dan kadrosuna kattığı Arjantinli yıldız, rotasyonda Islam Slimani, Jamie Vardy, Shinji Okazaki ve Ahmed Musa'nın gerisinde kaldı. Bu nedenle şansını yeni bir takımda denemek istiyor. Galatasaray'ın bonserviste anlaşamaması halinde kiralık formülünü de masaya yatıracak.
 
1.85 metre boyunda olan ve güçlü bir fiziği bulunan oyuncu, hava toplarına hakim... Dar alanda topu başarıyla saklayan Ulloa, ceza sahasının her noktasından başarıyla tek vuruşlar yapabiliyor.

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