Galatasaray'dan Sneijder'e ceza !

Normal şartlarda ligdeki zorlu Karabük deplasmanı düşünülerek İstanbul’da bırakılması planlanan Hollandalı yıldız, bugün oynananacak Ziraat Türkiye Kupası’ndaki Elazığ maçının kafilesine dahil edildi.

Sneijder’ın Konya’da ilk yarının bitiş düdüğüyle birlikte hakeme itirazdan gördüğü gereksiz bir kartla K.Karabük önünde takımını yalnız bıraktığı için böyle bir cezaya çarptırıldığı bildirildi.



ERZİNCAN’A GÖTÜRÜLMEMİŞTİ

Cimbom’un geçtiğimiz ay kupada oynadığı Erzincan deplasmanına kötü hava koşulları ve ligdeki maçlar düşünülerek götürülmeyen Sneijder’ın ilk 11’de şans bulması bekleniyor.



Kupadaki kritik durum nedeniyle kazanmaktan başka çaresi olmayan teknik direktör Jan Olde Riekerink’in vatandaşını bugünkü maçta oynatma kararı aldığı ifade edildi.



YASİN KADROYA ALINDI

Bu arada yıllık ücretine sürekli zam istediği için yönetimi bıktıran ve Tuzla maçında adeta bilerek gördüğü kırmızı kartla sabırları taşırıp kadro dışı bırakılan Yasin Öztekin, Elazığ maçının kafilesine dahil edildi.



Geçtiğimiz günlerde affedildiği duyurulan ve takımla çalışmalara başlayan başarılı oyuncu, kart cezalısı olduğu Atiker Konya maçının ardından Riekerink’in görev vermesi halinde formasına kavuşacak.



Habertürk