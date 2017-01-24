Galatasaray'dan Pato bombası

Lukas Podolski'nin Japonya'ya olası transferi nedeniyle forvet alternatifleri üzerinde çalışmalarını sürdüren Galatasaray'la ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.



Katalan gazetesi Sport, Villareal'de beklentilerin altında kalan ve birkaç gün içerisinde yolların kesin olarak ayrılması beklenen Alexandre Pato için Galatasaray ve bazı Çin kulüplerinin devrede olduğunu öne sürdü.



Sezon başında 3 milyon Euro bedele Corinthians'tan transfer edilen ve 14 lig maçında yalnızca 2 gol kaydedebilen Brezilyalı futbolcunun rakamlarını yetersiz gören yönetim, devre arasında Porto'dan Adrian Lopez'i kadrosuna katarken, Espanyol'dan Felipe Caicedo'yu da imza aşamasına getirdi.



Hali hazırda Bakambu, Soldado ve Sansone gibi gol ayakları bulunan Villareal'de, Pato fazlalık olarak görülüyor.