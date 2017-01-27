Galatasaray’dan olay Volkan Demirel açıklaması

THY Euroleague’de oynanan Fenerbahçe-Galatasaray Odeabank maçı sonrasında yine ezeli rekabette gerginlik yaşanıyor.

Fenerbahçe’nin maçın tamamını geride götürmesine rağmen son anda kazanması, maç sonu tartışmalarını alevlendirdi. Basketbol maçı sonunda Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel’in Sarı Lacivertli taraftarların Galatasaray’a ettiği küfürlü tezahürata katılması, Brezilyalı oyuncu Josef de Souza’nın da Instagram hesabında taraftarlarının Galatasaray’a ettiği küfürleri okuması, Sarı Kırmızılı Camia’yı kızdırdı.

Galatasaraylı yöneticilerden Ural Aküzüm, Fenerbahçeli iki futbolcunun eylemlerine tepki gösterdi ve sert bir açıklamada bulunarak şu ifadeleri kullandı:

“Rakiplerimizden birinin 2 sporcusu, bunlardan biri yabancı biri de Türk, sosyal medya hesabından ve videolarla kanıtlanacak biçimde sporcunun zeki ve ahlaklı olmasının gerektirdiği davranış biçimi dışında açık ve sarih olarak küfür kafir ediyor. Türk gençlerine örnek olması gereken sporcuların fanatizmi, şiddeti teşvik etmeleri ve küfrü bu şekilde açıkça yapabilmeleri Türkiye’de maalesef kuralların işlemediğini gösteriyor. Yetkililer , federasyonlar nerede ? Kanun ve yönetmeliklerden kaynaklanan haklarını bize başka, başkasına başka kullanan federasyonlar spora zarar veriyorsunuz. Türk sporunda herkes hele milyonlara örnek olması gereken sporcular, küfür etmeden önce iki kere düşünecek ve bu ülkeye karşı sorumluluğunu, haddini, hududunu bilecek”

TFF ve TBF DİSİPLİN KURULU HAREKETE GEÇMELİ

Sarı Kırmızılı Yönetici Ural Aküzüm, Türkiye Basketbol ve Futbol Federasyonlarına da çağrıda bulunarak, Fenerbahçeli iki sporcunun yaptıklarına karşı yaptırımda bulunmaya çağırdı. Ural Akzüm “Galatasaray Taraftarı Vefalı ve Ahlaklıdır. Galatasaraylılar bizim dün parkede harika mücadele eden sporcularımız ve efsane hocamıza yapılan hakaretleri unutmaz” dedi ve “Türkiye bugün bir süreçten geçiyor. Kameraya baka baka, selfi çeke çeke küfür edip provoke edenlere hukuk işletilmezse düzen bozulur. Türk sporu ve gençliği için iyi olmaz” şeklinde konuştu.