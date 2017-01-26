Galatasaray'dan Melih Mahmutoğlu’na cevap !

Galatasaray, Fenerbahçe Basketbol Takımı Kaptanı Melih Mahmutoğlu’nun “provokasyon” uyarısına karşı bir açıklama yaptı. Sarı-kırmızılı kulüp bu açıklamayı “provokatif” olarak nitelendirdi.

Galatasaray resmi sitesinden, “Fenerbahçe Basketbol Takım Kaptanı ve A Milli Takım oyuncusu Melih Mahmutoğlu’nun bugün Euroleague’de oynanacak derbi öncesi kulüp kanalına yaptığı açıklamaları şaşkınlık ve esefle karşıladık. Bu tür provokatif açıklamaları şiddetle kınıyor; takdiri spor kamuoyuna bırakıyoruz.” mesajını verdi.

Melih Mahmutoğlu ise yaptığı açıklamada “Salonun bu akşam dolacağını biliyorum. Bilindik kişiler provakasyon yapabilir, dikkatli olalım” diye konuşmuştu.

İki takım bu akşam Euroleague’de Ülker Arena’da karşı karşıya gelecekler.