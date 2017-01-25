Galatasaray'dan Maccabi FOX'a tarihi ayar

GALATASARAY'DAN MACCABİ FOX'A TARİHİ AYAR Galatasaray Odeabank, Maccabi FOX galibiyeti sonrası rakibine gönderme yaptı. Spor Medyası 25.01.2017 19:21

Galatasaray Odeabank, THY Avrupa Ligi'nin 19. haftasında Maccabi FOX'u 39 sayı farkla 102-63 yendi. Bu sonuçla sarı-kırmızılı ekip, organizasyondaki 6. galibiyetini alırken, Maccabi FOX ise 13. yenilgisini yaşadı. Galatasaray, Maccabi FOX'un daha önce kazandıkları Galatasaray maçını hatırlatmasına, 39 sayılık farkla galibiyetin ardından cevap verdi: Eminiz ki bunu unutamayacaksınız. "EMİNİZ Kİ UNUTAMAYACAKSINIZ" Galatasaray Kulübü'nün resmi hesabı Maccabi FOX'un hatırlatmasına "Eminiz ki tanık olduğunuz şeyi unutamayacaksınız" karşılığını verdi. 144