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Galatasaray'dan Maccabi FOX'a tarihi ayar

GALATASARAY'DAN MACCABİ FOX'A TARİHİ AYAR

Galatasaray Odeabank, Maccabi FOX galibiyeti sonrası rakibine gönderme yaptı.

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Galatasaray Odeabank, THY Avrupa Ligi'nin 19. haftasında Maccabi FOX'u 39 sayı farkla 102-63 yendi. Bu sonuçla sarı-kırmızılı ekip, organizasyondaki 6. galibiyetini alırken, Maccabi FOX ise 13. yenilgisini yaşadı.

Galatasaray, Maccabi FOX'un daha önce kazandıkları Galatasaray maçını hatırlatmasına, 39 sayılık farkla galibiyetin ardından cevap verdi: Eminiz ki bunu unutamayacaksınız.

"EMİNİZ Kİ UNUTAMAYACAKSINIZ"

Galatasaray Kulübü'nün resmi hesabı Maccabi FOX'un hatırlatmasına "Eminiz ki tanık olduğunuz şeyi unutamayacaksınız" karşılığını verdi.

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