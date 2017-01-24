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Galatasaray'dan kritik galibiyet

GALATASARAY'DAN KRİTİK GALİBİYET

Galatasaray Odeabank, İsrail ekibi Maccabi Fox'u 102-63 mağlup etti.

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Euroleague'de 19. hafta maçında Galatasaray Odeabank, İsrail ekibi Maccabi Fox'u 102-63 mağlup etti.
 
Galatasaray Odeabank Euroleague'de 19. hafta maçında İsrail ekibi Maccabi Fox ile karşılaştı. Galatasaray, Abdi İpekçi Arena’daki maçı 102-63 kazandı.

Milliyet
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