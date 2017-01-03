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Galatasaray'dan Konate hamlesi !

GALATASARAY'DAN KONATE HAMLESİ !

Cimbom, Arsenal’in de yakından izlediği oyuncu için Sion’la temasa geçti.

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Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Konate için 1 milyon euro teklif etti. Sion’un yanıtı bekleniyor.
 
Kolbeinn Sigthorsson ile yollarını ayıran Galatasaray, devre arasında mutlaka forvete takviye yapmak isterken Sion'un 23 yaşındaki santraforu Moussa Konate'yi imza aşamasına getirdi. Geleceğin yıldız adayları arasında gösterilen ve Sion'dan 350 bin euro kazanan Senegalli oyuncuya 1.5 milyon euro ücret teklif ederek gönlünü kazanmayı başaran Cimbom'un gözü şimdi Sion'da... Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan yıldız oyuncu için sarı-kırmızılı ekibin, 1 milyon euro bonservis bedeli önerdiği öğrenildi.
 
RİEKERİNK ONAY VERDİ
Teknik direktör Jan Olde Riekerink'in de onay verdiği Moussa Konate, hızı ve çalım yeteneği ile ün yaparken Premier League ekiplerinden Arsenal'in de takibinde yer alıyor. Fransız hoca Arsene Wenger'in genç oyuncuyla ile ilgili scout ekibinden rapor aldığı öğrenildi. Galatasaray'ın, Arsenal devreye girmeden transfere nokta koymak istediği ifade edildi.

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