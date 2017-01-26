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Galatasaray’dan Jordan Ferri’ye teklif

GALATASARAY’DAN JORDAN FERRİ’YE TEKLİF

Galatasaray'ın Lyon'da top koşturan orta saha Jordan Ferri'ye teklif götürdüğü ileri sürüldü.

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Lyon'lu Jordan Ferri'nin menajeri, “Galatasaray bize teklifte bulundu. İlginç ve hakkında düşünülmesi gereken bir teklif” açıklamasıyla sarı-kırmızılıları doğruladı.

Aslan’ın orta sahaya takviye için düşündüğü, Fiorentina'nın da peşinde olduğu Lyonlu Jordan Ferri hakkında menajerinden açıklama geldi. Fransız basınına konuşan Ferri'nin menajeri, “Galatasaray? Bize teklifte bulundular. Galatasaray, birçok hedefi olan büyük bir kulüp. Bu nedenle ilginç, hakkında düşünülmesi gereken bir teklif” diye konuştu.

Fiorentina’nın da talip olduğunu belirten menajer, “Jordan'ın isteği ayrılmak değil çünkü Lyon'dn kendisini gerçekten iyi hissediyor. İlk hedef sezonu Lyon'da tamamlamak ve daha sonra buluşup Jordan için neyin en iyi olduğunu görüş- mek. Fakat bu iki iyi kulüpten gelen teklifler onu düşünüdürüyor. Şu anda tereddüt ediyor” dedi.

AMK Gazetesi
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