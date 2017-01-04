Galatasaray'dan Hamit Altıntop açıklaması !

Galatasaray, Hamit Altıntop'un sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı. Hamit Altınop'a 825.000 Euro fesih tazminatı ödenecek.
Galatasaray Sportif AŞ'nin KAP'a gönderdiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Profesyonel futbolcumuz Hamit Altıntop ile sözleşmemiz karşılıklı olarak feshedilmiştir. Oyuncuya 825.000 Euro fesih tazminatı ödenecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
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