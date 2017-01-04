Galatasaray'dan Hamit Altıntop açıklaması !

GALATASARAY'DAN HAMİT ALTINTOP AÇIKLAMASI ! Galatasaray, Hamit Altıntop'un sözleşmesini feshetti. Sarı-Kırmızılılar, Hamit'e 825.000 Euro fesih tazminatı ödeyecek. Magazin 04.01.2017 19:42

Galatasaray, Hamit Altıntop'un sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı. Hamit Altınop'a 825.000 Euro fesih tazminatı ödenecek.



Galatasaray Sportif AŞ'nin KAP'a gönderdiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Profesyonel futbolcumuz Hamit Altıntop ile sözleşmemiz karşılıklı olarak feshedilmiştir. Oyuncuya 825.000 Euro fesih tazminatı ödenecektir.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur." 144