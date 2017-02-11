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Galatasaray'dan flaş karar ! FETÖ operasyonu...

GALATASARAY'DAN FLAŞ KARAR ! FETÖ OPERASYONU...

Galatasaray FETÖ'yle bağlantılı 15 ismi ihraç edecek...

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Galatasaray’ın gelecek ay yapılacak Mali Genel Kurul’unda FETÖ soruşturmasında adları geçen Hakan Şükür, Arif Erdem, Şahabettin Harput gibi 15 üyenin ihracı oylanacak.

FETÖ soruşturmasında isimleri geçen Bursa eski valisi Şahabettin Harput, İstanbul eski Valisi Hüseyin Avni Mutlu ile eski futbolculardan Hakan Şükür, Arif Erdem ve İsmail Demiriz, Galatasaray kulüp üyeliklerinden atılmak üzereler...

Bilindiği gibi yönetim kurulu, geçtiğimiz aylarda yüz kızartıcı suçlardan dolayı bu 5 isim için ihraç kararı vermiş, Disiplin Kurulu da onaylamıştı. 12 bin 918 üyeye sahip sarı-kırmızılı kulüpte toplam 15 kişi hakkında FETÖ ilişkisi nedeniyle ihracın gündemde olduğu ortaya çıktı. Önümüzdeki ay yapılacak Olağan Mali Genel Kurul'da Divan Başkanlığı FETÖ soruşturmasında isimleri geçen bu 15 üyenin ihracını oylamaya sunacak. Üyeler onay verirse, bu 15 ismin sarı-kırmızılı kulüple ilişkisi resmen kesilecek.

Sabah

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