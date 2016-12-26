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Galatasaray’dan Bruma kararı

GALATASARAY’DAN BRUMA KARARI

Sarı-kırmızılılar, stoper takviyesi şart olunca sadece Portekizli’nin maaşını artırma kararı aldı.

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Galatasaray Yönetimi, sezonun ilk yarısında 5 gol-5 asistlik performans sergileyen Bruma ve takımda en çok süre alan isim olan Carole ile devre arasında zamlı yeni sözleşme imzalamayı planlıyordu. Ücretleri (Bruma-1.2 milyon Euro, Carole-700 bin Euro) takım arkadaşlarına göre düşük olan bu iki yabancı ile masaya oturmayı düşünen sarı-kırmızılı kurmaylar, planda değişikliğe gitti. UEFA’nın koyduğu 65 milyon Euro bütçe sınırını aşmayan G.Saray, 63 milyon Euro ile sınıra dayanmıştı. Serdar Aziz’in sakatlığı sonrası stoper takviyesi şart oldu ve Chedjou’nun da ayrılık ihtimali ortadan kalktı. Bu yüzden yönetimin hamle şansı azaldı ve devre arası sadece Bruma’nın sözleşmesinin uzatılması kararı alındı. 

CAROLE YAZI BEKLEYECEK

Lionel Carole’e ise yazın iyileştirme yapılacağının mesajı dün İstanbul’a gelen menajerine iletilecek. Bruma’nın mevcut sözleşmesi 2018, Carole’un ise 2019’da sona eriyor.

KONYA’DA CEZALI!

Bruma gördüğü sarı kartla ikinci devrede oynanacak Konya maçında cezalı duruma düştü. Bruma dün bir sarı kart daha görüp oyundan atılsaydı kupadaki Tuzla maçında cezalı duruma düşecek ve erken tatile çıkacaktı. Ancak bu gerçekleşmedi.

AMK Gazetesi
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