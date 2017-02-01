Galatasaray’dan ara transfere 8 milyon Euro

Galatasaray, ara transfer döneminde kadrosuna dahil ettiği ve sözleşmelerini feshettiği futbolcular için 8 milyon euroyu aşkın para ödedi.



Ara transfer döneminde kadrosuna 2 futbolcu dahil eden sarı-kırmızılılar, 4 oyuncunun sözleşmesini feshetti, 4 oyuncuyu da kiralık olarak gönderdi.



Yunanistan'ın PAOK ekibinden Garry Rodrigues ve Gençlerbirliği'nden Ahmet Yılmaz Çalık'ı renklerine katan Galatasaray, Hamit Altıntop, Kolbeinn Sigthorsson, Lucas Ontivero ve Jem Paul Karacan ile yollarını ayırdı.



Sarı-kırmızılılar, ayrıca Umut Gündoğan, Salih Dursun, Emrah Başsan ve Volkan Pala'yı da kiraladı.



- Rodrigues ve Ahmet'in bonservislerine 6 milyon euro



Galatasaray, Rodrigues ve Ahmet Yılmaz Çalık'ın bonservis bedelleri için 6 milyon euro ödedi.



PAOK'tan alınan Yeşil Burun Adaları asıllı Hollanda vatandaşı Rodrigues için 3,5 milyon euro, Gençlerbirliği'nden transfer edilen Ahmet Yılmaz Çalık için de 2,5 milyon euro bonservis ücreti verildi.



İki futbolcuyla da 4,5 yıllık sözleşme imzalayan sarı-kırmızılı kulüp, Rodrigues'e toplamda 6 milyon 75 bin euro, Ahmet'e de 4 milyon 50 bin euro sabit ücret ödemeyi taahhüt etti.



- Sözleşme fesihlerine 2 milyon 15 bin euro



Galatasaray, ara transfer döneminde sözleşmelerini feshettiği 4 futbolcuya 2 milyon 15 bin euro ödeme yaptı.



Sarı-kırmızılı kulüp, bu dönemde Kolbeinn Sigthorsson, Hamit Altıntop, Lucas Ontivero ve Jem Paul Karacan'ın mukavelelerini karşılıklı anlaşmayla sonlandırdı.



Galatasaray sezon başında Fransa'nın Nantes takımından kiralık olarak renklerine bağladığı ancak yaşadığı sakatlık nedeniyle hiçbir maçta forma giyemeyen Sigthorsson'un sözleşmesini 400 bin avro karşılığında feshetti.



Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle fazla verim alınamayan Hamit Altıntop'a sözleşme fesih bedeli olarak 825 bin avro, Lucas Ontivero'ya 550 bin avro ve Jem Paul Karacan'a da 240 bin avro ödendi.



- Kiralık gönderilen Umut ve Salih'e 600 bin lira



Galatasaray, sezon sonuna kadar kiralık olarak gönderdiği Umut Gündoğan ve Salih Dursun'a toplamda 600 bin lira ödemeyi taahhüt etti.



Sarı-kırmızılı kulüp, Manisaspor'a kiraladığı Umut Gündoğan'a 350 bin, Antalyaspor'a kiraladığı Salih Dursun'a da 250 bin lira ödeme yapacak.



Galatasaray ayrıca ödemelerinin tamamının yapılması kaşılığında Emrah Başsan'ı Hollanda ekibi Fortuna Sittard'a, Volkan Pala'yı da İnegölspor'a kiralık olarak gönderdi.



- Sezon başında 14 milyon euro harcandı



Galatasaray, sezon başında renklerine kattığı 8 futbolcu için 14 milyon avro bonservis ve kiralama bedeli ödemişti.



Sarı-kırmızılı kulüp, bu dönemdeki transferde Serdar Aziz için 4,5 milyon, Eren Derdiyok için 4 milyon, Tolga Ciğerci için 3 milyon, Luis Cavanda için de 1 milyon 800 bin avro bonservis verdi.



Kolbeinn Sigthorsson için 700 bin avro kiralama bedeli ödeyen Galatasaray, Josue'yi ise herhangi bir ödeme yapmadan kiraladı.



Galatasaray, Nigel de Jong ve Emrah Başsan'ı ise bonservis bedeli ödemeden transfer etti.



Öte yandan sarı-kırmızılı kulüp, sezon başında Alex Telles, Jose Rodriguez, Blerim Dzemaili ve Emre Can Coşkun'un transferinden 9 milyon 995 bin avro gelir sağladı.