Galatasaray'dan Alexandre Pato harekatı

Kadrosunu en az dört nokta transferle takviye edeceğini açıklayıp, yeni bir yapılanma için düğmeye basan Galatasaray, aradığı isimlerin ikisini ispanya'da buldu. Barcelona'lı Aleix Vidal transferine nokta koymak için gün sayan sarı-kırmızılılar, gözünü şimdi de Villarreal forması giyen Alexandre Pato'ya dikti. İspanyolların ünlü gazetesi Marca, Galatasaray'ın Brezilyalı golcü futbolcu ile ilgilendiğini yazdı. Haberde Corinthians'tan 3 milyon Euro'ya transfer edilen oyuncu için iyi bir teklif gelmesi halinde İspanyol ekibinin Pato'nun gidişine onay vereceği ifade edildi.
1.8 MİLYON KAZANIYOR
Lukas Podolski'nin Çin ve Brezilya'dan gelen tekliflere ‘Evet' demesiyle birlikte gelecek parayı Pato'nun transferinde kullanmak isteyen sarı-kırmızılı yönetim, 27 yaşındaki Sambacı için kesenin ağzını açacak. Poldi'nin boşluğunu Pato gibi bir dünya yıldızı ile dolduracak olan Galatasaray, İspanya'da 1.8 milyon Euro gibi düşük sayılabilecek bir paraya oynayan Brezilyalı futbolcuya Poldi'nin aldığı 3 milyon Euro'luk maaşı önerecek. Galatasaray, Alman futbolcunun kararı sonrasında, Vidal ve Pato transferlerini bitirmek için ispanya'ya gidecek.
Sözcü
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GALATASARAY'DAN ALEXANDRE PATO HAREKATI
Barcelona’lı Vidal için gün sayan Galatasaray, Villarreal forması giyen golcü futbolcu Alexandre Pato için de girişimlere başladı.
Kadrosunu en az dört nokta transferle takviye edeceğini açıklayıp, yeni bir yapılanma için düğmeye basan Galatasaray, aradığı isimlerin ikisini ispanya'da buldu. Barcelona'lı Aleix Vidal transferine nokta koymak için gün sayan sarı-kırmızılılar, gözünü şimdi de Villarreal forması giyen Alexandre Pato'ya dikti. İspanyolların ünlü gazetesi Marca, Galatasaray'ın Brezilyalı golcü futbolcu ile ilgilendiğini yazdı. Haberde Corinthians'tan 3 milyon Euro'ya transfer edilen oyuncu için iyi bir teklif gelmesi halinde İspanyol ekibinin Pato'nun gidişine onay vereceği ifade edildi.
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