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Galatasaray'da yüzler gülüyor !

GALATASARAY'DA YÜZLER GÜLÜYOR !

Dursun Özbek'in kulübün kasasına giren 342 milyon TL'yi açıklaması yüzleri güldürdü.

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Galatasaray'da Dursun Özbek'in açıkladığı "342 milyon TL müjdesi" etkisini kısa sürede gösterdi. Kasaya giren sıcak para sayesinde futbolculara olan borç da ödenmiş oldu. Gelen paranın 5 milyon euroluk (yaklaşık 20 milyon TL) bölümünün futbolculara ödendiği ve şu an için futbol takımına borç kalmadığı öğrenildi. 

Bilindiği üzere Galatasaray yönetimi daha önceden futbolculara ödemeler için senet vermiş ancak birçok senetin tarihi geçmesine rağmen ödeme yapılamamıştı. Denizbank'tan gelen sıcak parayla bu sorun da çözülmüş oldu. 

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