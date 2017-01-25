Galatasaray'da yine Pato sesleri

GALATASARAY'DA YİNE PATO SESLERİ Galatasaray'ın Pato defterini yeniden açtığı iddia edildi. Süper Lig 25.01.2017 15:14

Katalan gazetesi Sport, dün, "Pato, Galatasaray'da" manşetini attı. Söz konusu haberde; Villarreal Teknik Direktörü Fran Escriba'nın performansından memnun olmadığı Brezilyalı futbolcuyu, Porto'dan Adrian Lopez'in kiralanması sonrası gözden çıkardığının altı çizildi.



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