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Galatasaray'da yeni üyelere beratları verildi

GALATASARAY'DA YENİ ÜYELERE BERATLARI VERİLDİ

Galatasaray Kulübünün yeni üyelerine beratları verildi.

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Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda düzenlenen ve kulüp başkanı Dursun Özbek'in de katıldığı törende, 298 yeni üye, berat ve üyelik kartlarını aldı.

Törende yeni üyelere hitaben bir konuşma yapan Özbek, "Bu kulüpte emek, hırs, mücadele ve gözyaşı var. Artık her adımınız bu büyük ailenin faydasına olmalı, daha büyük bir sorumlulukla atılmalı. Sizlerden bu eşsiz büyüklüğün farkına vararak davranmanızı ve yaşadığınız her yerde, yaptığınız her işte örnek teşkil etmenizi istiyorum. Üyeliğinizin sizlere, camiamıza, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum ve yaşasın Galatasaray diyorum." ifadelerini kullandı.

Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar da kulüpteki üye sayısının 12 bin 318'e yükseldiğini söyledi.

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