Galatasaray'da Yasin Öztekin kadro dışı bırakıldı

GALATASARAY'DA YASİN ÖZTEKİN KADRO DIŞI BIRAKILDI Galatasaray yöneticisi Levent Nazifoğlu da 'Yasin Öztekin kadro dışı bırakıldı' ifadesini kullandı. Süper Lig 02.01.2017 13:24

Yönetim, Adanaspor maçında oyundan alınmasına gösterdiği tepki ve son olarak Tuzlaspor maçında gördüğü kırmızı kartı gerekçe göstererek, tecrübeli oyuncuyu süresiz kadro dışı bıraktı. Yasin, bir buçuk yıldır sözleşmesinin iyileştirilmesi talebinde bulunuyordu. Adanaspor maçında sonra 1 hafta takımdan ayrı çalışan başarılı oyuncu, tekrar takıma döndüğü sırada idarecilerle konuşmuş ve sözleşmesinin ikinci yarıdan önce iyileştirileceğine dair söz almıştı. ÇİN VE ABD'DEN TEKLİFLER ALIYOR

Milli futbolcu kadro dışı kararının ardından Çin Süper Ligi ve ABD MSL'den gelen teklifleri değerlendirecek. Yasin yapılacak görüşmelerde durumunda değişilik olmazsa Ocak ayında Galatasaray'dan ayrılacak.



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