ANA SAYFA
Galatasaray'da Yasin Öztekin kadro dışı bırakıldı

GALATASARAY'DA YASİN ÖZTEKİN KADRO DIŞI BIRAKILDI

Galatasaray yöneticisi Levent Nazifoğlu da 'Yasin Öztekin kadro dışı bırakıldı' ifadesini kullandı.

»
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Yönetim, Adanaspor maçında oyundan alınmasına gösterdiği tepki ve son olarak Tuzlaspor maçında gördüğü kırmızı kartı gerekçe göstererek, tecrübeli oyuncuyu süresiz kadro dışı bıraktı.

Yasin, bir buçuk yıldır sözleşmesinin iyileştirilmesi talebinde bulunuyordu. Adanaspor maçında sonra 1 hafta takımdan ayrı çalışan başarılı oyuncu, tekrar takıma döndüğü sırada idarecilerle konuşmuş ve sözleşmesinin ikinci yarıdan önce iyileştirileceğine dair söz almıştı.

ÇİN VE ABD'DEN TEKLİFLER ALIYOR 
Milli futbolcu kadro dışı kararının ardından Çin Süper Ligi ve ABD MSL'den gelen teklifleri değerlendirecek. Yasin yapılacak görüşmelerde durumunda değişilik olmazsa Ocak ayında Galatasaray'dan ayrılacak.

Ajansspor

170
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Etiketler :
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Reina saldırısı sonrası ortaya çıktı ! Fenerbahçeli yıldız...Beşiktaş Babel'i borsaya bildirdiGalatasaray'da Yasin Öztekin kadro dışı bırakıldı
Kırmızı kart Chedjou'ya servete mal olacakRiekerink'ten Vargas'a vetoGalatasaray, Ahmet Çalık teklifini 2 katına çıkardı
Pendikspor, Arda, Burak ve Selçuk'u reddettiBeşiktaş, Sobol'u elinden kaçırabilirAdanaspor’dan Aras talebi
FIRSATLAR DÜNYASI
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  RSS