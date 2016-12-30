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Galatasaray’da yaprak dökümü

GALATASARAY’DA YAPRAK DÖKÜMÜ

Galatasaray, Endoğan Adili, Jem Paul Karacan, Umut Gündoğan, Emrah Başsan ve Lucas Ontivero’yla yollarını ayırıyor .

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Lige verilen arada kadrosunda revizyona giden Galatasaray’da 5 oyuncunun daha sözleşmesinin feshedilmesi kararı alındı. Kolbeinn Sigthorsson, Hamit Altıntop ve Aurelien Chedjou’yla yollarını ayıran sarı-kırmızılı ekipte, bonservisleri kulüpte bulunan Endoğan Adili, Jem Paul Karacan, Umut Gündoğan, Emrah Başsan ve Lucas Ontivero’nun da bileti kesildi.

Anlaşma yoluna gidilecek

Sarı-kırmızılı kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, kulüple sözleşmeleri olmasına karşın kadro planlamasında düşünülmeyen bu 5 isimle de anlaşma yoluyla vedalaşılacak. Galatasaray Futbol Takımı’nda revizyonun devam edeceği ve gönderilen isimlere yenilerinin de ekleneceği öğrenilirken, Luis Cavanda için teklif beklendiği aktarıldı. 

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