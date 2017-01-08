Galatasaray'da temizlik bitmiyor

Sadece devre arasında 5 futbolcu ile yollarını ayıran sarı-kırmızılılar en az 2-3 ismin daha biletini kesecek. Bundan sonra çalışmayan, parçalı formayı giymeye devam edemeyecek.

Galatasaray’da artık yan gelip yatma dönemi sona erdi. Sarı-kırmızılı yönetim, takıma hiçbir katkısı olmayan oyuncularla tek tek vedalaşıyor. Devre arasında şimdiye kadar yollarını ayırdığı 5 isimden 2.1 milyon Euro'yu aşkın bir tasarruf elde etmeyi başaran yönetim, birkaç futbolcuyla daha yollarını ayıracak. Artık çalışmayanyattığı yerden para alamayacak.

Sezon başında Umut ve Olcan'ı gönderip, Tarık'ı da eski takımı Eskişehir'e kiralayan sarı-kırmızılılar, devre arasında ise Hamit, Ontivero, Sigthorsson ve Jem Karacan'ın sözleşmelerini karşılıklı olarak feshedip, Salih Dursun'u da Antalya'ya kiraladı. FFP kriterleri çerçevesinde daha önce 2 milyon Euro'luk açığı bulunan Galatasaray'ın şu anda yeni isimlere 4.1 milyon Euro maaş ödeme şansı bulunuyor.