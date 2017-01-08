ANA SAYFA
Galatasaray'da temizlik bitmiyor

GALATASARAY'DA TEMİZLİK BİTMİYOR

Takımda iş görmeyen oyuncular ile yollarını ayıran sarı-kırmızılı yönetim, iki veya üç futbolcu ile daha yollarını ayıracak.

»
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Sadece devre arasında 5 futbolcu ile yollarını ayıran sarı-kırmızılılar en az 2-3 ismin daha biletini kesecek. Bundan sonra çalışmayan, parçalı formayı giymeye devam edemeyecek.

Galatasaray’da artık yan gelip yatma dönemi sona erdi. Sarı-kırmızılı yönetim, takıma hiçbir katkısı olmayan oyuncularla tek tek vedalaşıyor. Devre arasında şimdiye kadar yollarını ayırdığı 5 isimden 2.1 milyon Euro'yu aşkın bir tasarruf elde etmeyi başaran yönetim, birkaç futbolcuyla daha yollarını ayıracak. Artık çalışmayanyattığı yerden para alamayacak.

Sezon başında Umut ve Olcan'ı gönderip, Tarık'ı da eski takımı Eskişehir'e kiralayan sarı-kırmızılılar, devre arasında ise Hamit, Ontivero, Sigthorsson ve Jem Karacan'ın sözleşmelerini karşılıklı olarak feshedip, Salih Dursun'u da Antalya'ya kiraladı. FFP kriterleri çerçevesinde daha önce 2 milyon Euro'luk açığı bulunan Galatasaray'ın şu anda yeni isimlere 4.1 milyon Euro maaş ödeme şansı bulunuyor.

AMK Gazetesi
92
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Etiketler : , ,
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Mamadou Sakho’dan Galatasaray’a müjdeMandzukic Beşiktaş’a önerildiŞenol Güneş'ten Milli Takım açıklaması
Rakibini tekmeleyen futbolcuya 10 ay hapisSedef Orman’ı kızdırdılar !Caner Erkin yine nargilecide görüntülendi !
Chedjou Marsilya yolcusu''Mehmet Ekici transfer listemizde yok''Galatasaray, Andersson'u güldürdü
FIRSATLAR DÜNYASI
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  RSS