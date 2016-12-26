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Galatasaray'da tatil, kupa maçından sonra

GALATASARAY'DA TATİL, KUPA MAÇINDAN SONRA

Galatasaray'da tatil, kupa maçından sonra başlayacak.

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Spor Toto Süper Lig'e 16. hafta maçlarının ardından  ara verilirken, Galatasaray'da Ziraat Türkiye Kupası'nda Tuzlaspor'la yapılacak  maç öncesi hiçbir oyuncuya izin verilmedi.

Ziraat Türkiye Kupası E Grubu 4. haftasında 28 Aralık Çarşamba günü  Tuzlaspor'a konuk olacak sarı-kırmızılı ekipte oyuncular, bu müsabakanın ardından  kısa bir tatile çıkacak.
 
Sarı-kırmızılı kulüp yetkilileri, teknik direktör Jan Olde  Riekerink'in Tuzlaspor karşılaşmasına büyük önem verdiği ve bu nedenle as  oyuncular dahil hiçbir futbolcunun erken tatile çıkmasını istemediğini bildirdi.
 
Tatil 5 gün sürecek
 
Tuzlaspor karşılaşmasının ardından sarı-kırmızılı futbolcular 5 gün  tatile çıkacak. Kupa maçının ardından 5 gün serbest olacak futbolcular, 3 Ocak Salı  günü yeniden Florya Metin Oktay Tesisleri'nde toplanarak, ikinci yarı  hazırlıklarına başlayacak.
 
Kamp çalışmaları için 4 Ocak Çarşamba günü Antalya'ya gidecek  sarı-kırmızılı takım, 8 Ocak Pazar gününe kadar hazırlıklarını burada sürdürecek.
 
Sarı-kırmızılılar, 8 Ocak'ta özel uçakla Antalya'dan Suudi  Arabistan'ın Dammam kentine geçecek ve burada 9 Ocak Pazartesi günü El İttifak  takımıyla bir hazırlık maçı oynayacak.
 
Karşılaşmanın ardından İstanbul'a ödenecek olan Galatasaray takımı,  çalışmalarına Florya Metin Oktay Tesisleri'nde devam edecek.

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