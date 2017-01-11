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''Galatasaray'da sorunlar dışarıya yansıyor''

''GALATASARAY'DA SORUNLAR DIŞARIYA YANSIYOR''

Antalyaspor'un orta saha oyuncusu Yekta Kurtuluş, eski takımı Galatasaray'da sorunların çok fazla dışarıya yansıdığını söyledi.

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Yekta Kurtuluş, Antalyaspor'un kamp yaptığı otelde AA muhabirine  açıklamalarda bulundu.

Eski takımı Galatasaray'a değinen Yekta, sarı-kırmızılı ekipte forma  giydiği dönemde de sorunlar olduğunu, bunların takım içinde kısa sürede  halledildiğini dile getirdi.
 
Şu an sorunların hemen basına sızdığının altını çizen Yekta Kurtuluş,  "Benim olduğum dönemde böyle sıkıntılar yoktu, olsa da hemen çözülüyordu.  Galatasaray'da sorunlar çok fazla dışarıya yansıyor. Galatasaray çok büyük bir  camia. Dışarıdan ne kadar kötü gözükürse gözüksün hala şampiyonluk yarışının  içindeler ve en büyük adaylardan bir tanesi. Galatasaray'ın ilk yarıyı bu sırada  bitirmesi bir başarısızlık gibi gözüküyor çünkü her zaman lider olması  bekleniyor. Bu da büyüklüğünden kaynaklanıyor. Hepimiz sezon sonu ne olacağını  göreceğiz." ifadelerini kullandı.
 
Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Riekerink ile çalışmadığını  hatırlatan Yekta, "Konuştuğum eski takım arkadaşlarım Riekerink'in çok düzgün bir  kişiliğe sahip olduğunu söylüyor. O açıdan çok mutlular ve memnunlar. Oynayan  oynamayan herkes onu seviyor ama hocalığı nasıldır bilemiyorum." dedi.
 
Deneyimli futbolcu, Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Wesley  Sneijder'i ise övdü.
 
Yekta, Hollandalı oyuncu hakkında, "Çok meziyetli bir oyuncu, üst  düzey yetenekleri var. Şut atabiliyor, herkesten önce düşünebiliyor, kimsenin  göremeyeceği yerleri görüp pas veriyor. O yüzden çok büyük bir futbolcu." diye  görüş belirtti.
 
"Gelecek sene daha farklı hedefler için mücadele edeceğiz"

Yekta Kurtuluş, Antalyaspor'un Rıza Çalımbay'ın teknik direktörlüğe  gelmesinin ardından ayağa kalktığınıvurgulayarak, "Sezonun başında istediğimiz  futbolu sahaya yansıtamıyorduk ama Rıza hocanın gelişinden sonra işler tamamen  değişti. Bizim açımızdan güzel bir ilk yarı oldu. İkinci yarıda bu iyi  performansı başından sonuna kadar sürdürmek istiyoruz. Hepimizin amacı UEFA  Kupası'na ya da çok zor biliyorum ama Şampiyonlar Ligi'ne gitmek." şeklinde  konuştu.
 
Antalyaspor'un büyük hedefleri bulunan bir camia olduğunu aktaran 31  yaşındaki futbolcu, şunları kaydetti:
 
"Antalyaspor'un hedefleri gitgide büyüyor, ben de bu hedeflerin içinde  olmak istiyorum. Çünkü burası çok güzel bir şehir ve çok güzel insanları var.  Bugüne kadar hak ettiği yerde değildi. Hem başkanımız hem hocamızla birlikte  hedefleri büyüttük. Büyük ihtimalle de gelecek sene daha farklı hedefler için mücadele eden bir Antalyaspor olacak. Ben de bu hedeflere katkı vermek  istiyorum."
 
"Emre Çolak, Arda gibi olacak"

Yekta Kurtuluş, yakın arkadaşı Emre Çolak'ın büyük bir yetenek  olduğunu söyledi.
 
Emre'nin İspanya'da kendisini daha fazla geliştireceğine inandığını  vurgulayan Yekta, "Bana göre Türkiye'nin en yetenekli futbolcusu Emre Çolak. Şu  an çok başarılı, taraftarlar da seviyor. Ülkemizi iyi bir şekilde temsil ediyor.  Büyük ihtimalle Emre Çolak, Arda gibi olacaktır." sözlerini kullandı. 
 
"Galatasaray forması ile atsaydım daha farklı olurdu"
Yekta, ligin ilk yarısında ceza sahası dışından Fenerbahçe'ye attığı  golün kendisini çok mutlu ettiğini dile getirdi.
 
Bu golün Antalyaspor'a 3 puanı getirmesi sebebiyle önemli olduğunu  söyleyen deneyimli futbolcu sözlerini şöyle tamamladı:
 
"O maçta rakibin kim olduğu önemli değildi. Attığım golle maçı  kazandık. Fenerbahçe'ye golü Galatasaray forması ile atsaydım tabi ki daha farklı  olurdu. Duygusu da başka olurdu. Antalyaspor forması ile attığım için rakip çok  önemli değildi. Önemli olan 3 puandı."

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