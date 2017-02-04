Galatasaray'da Sneijder şoku !

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Medipol Başakşehir - Galatasaray maçı öncesinde sarı kırmızılıların yıldız futbolcusu Sneijder sakatlığı nedeniyle oyuna devam edemedi.

Fatih Terim Stadı'nda oynanan Medipol Başakşehir - Galatasaray maçının hemen başında sarı kırmızılıların yıldız futbolcusu Sneijder yaşadığı sakatlık nedeniyle bir anda yerde kaldı ve kenara değişiklik işareti yaptı.

Hollandalı futbolcu Sneijder, Medipol Başakşehir maçının 5. dakikasında sağ üst kasığından sakatlandı ve morali bozuk şekilde soyunma odasına gitti. Yıldız futbolcunun yerine Josue dahil oldu.