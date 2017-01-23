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Galatasaray’da savunma krizi !

GALATASARAY’DA SAVUNMA KRİZİ !

Galatasaray'da stoper krizi yaşanıyor.

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Galatasaray’da üst üste yaşanan olumsuzluklar, savunmada kriz yaşanmasına neden oldu.Karabük deplasmanında Ahmet Çalık'ın gördüğü kart ile 4. sarı nedeniyle cezalı duruma düşmesi, Hakan Balta'nın da kırmızı ile oyundan atılması, sarı-kırmızılıların savunmada tehlike çanlarının çalmasına neden oldu. Serdar Aziz'in sakatlığı sürüyor, Koray Günter ise henüz hazır değil. Galatasaray’ın bu durumda elinde sadece sakatlıktan yeni dönen Semih ile kadro dışı kalan Chedjou var. 

Teknik Direktör Jan Olde Riekerink de bu nedenle kupada ve ligdeki Akhisar Belediyespor maçında stoperde, daha önce de bu mevkide oynattığı Carole'e görev verecek. Hakan Balta kırmızı kart cezasını kupada çekecek. Akhisar Belediyespor maçında ise cezası bitecek olan Hakan'ın yanında Carole'ün forma giymesi bekleniyor.

AMK Gazetesi
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