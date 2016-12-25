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Galatasaray’da sakatlık şoku !

GALATASARAY’DA SAKATLIK ŞOKU !

Euroleague'de Anadolu Efes'e kaybeden Galatasaray'da Emir Preldzic'ten kötü haber geldi.

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Euroleague’de Perşembe akşamı Abdi İpekçi Spor Salonu’nda Anadolu Efes’i ağırlayan ve mücadelen 86-76 mağlup olan Galatasaray, Euroleague’deki 10. mağlubiyeti anlırken, Sarı Kırmızılılar’da maç içinde Cedi Osman’la yaşadığı iki mücadelede sakatlanan Emir Preldzic, oyuna devam edememişti.

Eurohoops’ta yer alan habere göre; sezon başı kadroya dahil edilen Emir, 6 ilâ 8 hafta parkelerden uzak kalacak. 29 yaşındaki oyuncu Türkiye Ligi’nde 5.9 sayı, 2.7 rebaunt, 2.4 asist ve 1.2 top çalma ortalamasıyla oynuyor.

AMK Gazetesi
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