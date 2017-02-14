Galatasaray'da Riekerink dönemi sona erdi, yerine...

Başkan Özbek ve yöneticiler toplanıp Riekerink’i masaya yatırdı ve yolları ayırmada fikir birliğine vardı. Ancak takımı 4 aylığına almayı kabul edecek ve iyi bir yeni teknik adam konusunda uzlaşmaya varılamadı. İşte detaylar...

Riekerink’in kalemi kırıldı ama yerine getirilecek isim bulunamayınca resmi karar bugüne bırakıldı. Galatasaray’da Kayserispor’a karşı alınan 2-1’lik mağlubiyet sabırları taşırdı. Maç sonrası Riekerink ile kritik bir görüşme yapan Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, dün de Sportif AŞ Yönetim Kurulu üyeleri ile bir araya geldi. Gündem Riekerink’in durumu ve gönderilmesi halinde yerine kimin geleceğiydi...



(Hürriyet)