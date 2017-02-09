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Galatasaray'da Riekerink dönemi bitiyor

GALATASARAY'DA RİEKERİNK DÖNEMİ BİTİYOR

Başakşehir yenilgisi sonrasında Jan Olde Riekerink'in koltuğu sallanmaya başladı.

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Sarı-kırmızılılarda yöneticiler, Özbek'e Raşit Çetiner ve Hasan Şaş ismini önerdi.

Galatasaray'da Jan Olde Riekerink'e güven azaldı, yerine adaylar telaffuz edilmeye başlandı.

Bip Spor'un haberine göre; Başakşehir yenilgisi sonrasında yöneticiler Dursun Özbek'in kapısını çalarak, artık radikal bir karar alınması gerektiğine vurgu yaptı.

Beşiktaş derbisi öncesinde Kayserispor ve Rizespor maçları var sarı-kırmızılıların. Başkan ile görüşen yöneticiler, bu 2 maçta puan kaybı yaşanması durumunda Riekerink'in görevine son verilmesini istedi.

Başkanın kapısını çalan yöneticiler, Riekerink'in yerine adaylarını da önerdi: Raşit Çetiner ve Hasan Şaş. Başkan Özbek bu teklife sessiz kalırken; artık Riekerink'in geleceğini belirleyecek 2 maç var.

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