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Galatasaray'da Podolski sürprizi !

GALATASARAY'DA PODOLSKİ SÜRPRİZİ !

Kritik Kayserispor maçı öncesi teknik direktör Jan Olde Riekerink, 10 numara pozisyonunda Podolski'yi kullanmayı düşünüyor.

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Podolski’yi 10 numaraya çekip, ileri uçta Eren’i kullanmayı düşünen Riekerink, tecrübeli santrfordan gelen sakatlık haberi sonrası bir değişikliğe daha gitmeye hazırlanıyor.

Poldi’nin yine ileri uçta oynaması, Rodrigues’in ise forvet arkasına geçme ihtimalinin olduğu öğrenildi. Bu durumda kanatlarda yine Bruma ve Yasin görev yapabilir.

Tolga’yı son kez deniyor

Kayserispor maçı öncesi orta saha kurgusuna tam olarak karar veremeyen Riekerink, Tolga Ciğerci’yi bir kez daha taktik idmanda deneyecek. 24 yaşındaki futbolcunun maç eksiği nedeniyle bu bölgede Josue’yi kullanmak da, Hollandalı teknik adamın seçenekleri arasında bulunuyor.

Sola Balta geçebilir

Carole’ün sakatlığı nedeniyle Linnes sol bek için hazırlanırken, burada farklı bir kurgunun daha düşünüldüğü öğrenildi. Hakan Balta’nın sol beke çekilerek, savunmanın göbeğinde Semih Kaya ve Ahmet Çalık ikilisinin oynama ihtimali idmanlarda deneniyor. Ancak teknik heyet son kararı bugün yapılacak idmanda verecek.

Fener maçını ezberletti

Riekerink hafta boyunca oyuncularına Kayserispor’un Fenerbahçe’yi 4-1 yendiği lig maçını izlettirdi. Ezeli rakibin burada yaptığı hataları ve Sergen Yalçın’lı Kayseri’nin artılarını masaya yatıran Hollandalı teknik adam, tespitlerini öğrencilerine adeta ezberletti. Riekerink’in dünkü taktik çalışmasında da Kayseri’nin tehlikeli isimlerine karşı önlem üretmeye çalıştığı öğrenildi.

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