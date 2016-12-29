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Galatasaray'da Muslera istikrarı

GALATASARAY'DA MUSLERA İSTİKRARI

Fernando Muslera ligin ilk yarısında oynanan 16 maçın tamamında forma giderken, takımın en fazla süre alan ismi oldu.

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Spor Toto Süper Lig'de 2016-2017 sezonunun ilk 16 haftalık bölümünü üçüncü sırada tamamlayan Galatasaray'ın en istikrarlı ismi, yine kaleci Fernando Muslera oldu.

Süper Lig'de sezonun geride kalan bölümünde 20 futbolcunun forma giydiği sarı-kırmızılı takımda Uruguaylı kaleci, geçen yıl olduğu gibi bu sezonun ilk bölümünde de en fazla sahada kalan isim olarak öne çıktı. Galatasaray'da 6. yılını geçiren 30 yaşındaki file bekçisi, geride kalan 16 lig maçının tamamında görev alarak 1440 sahada kaldı ve sarı-kırmızılı takımın en fazla süre alan oyuncusu olarak dikkati çekti.

AMK Gazetesi
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