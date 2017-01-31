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Galatasaray'da kritik saatler ! İki isim...

GALATASARAY'DA KRİTİK SAATLER ! İKİ İSİM...

Transferin son günü Galatasaray için oldukça hareketli geçecek gibi görünüyor...

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Geçen sezon Burak Yılmaz’ı Şubat ayında Çin’e gönderen Sarı-Kırmızılı yönetim, elde kalan Umut Bulut’la ligi tamamlamak zorunda kalmıştı. Bu kez aynı hataya düşmek istemeyen idareciler, Podolski’nin de Japonya veya Çin’e gitme ihtimalini göz önünde bulundurarak, kadroya bir golcü takviye etmeye hazırlanıyor.
 
Bu doğrultuda Galatasaray’ın mevcut rotası İngiltere. Sarı-Kırmızılılar, Premier Lig’den bir oyuncuyu kiralık olarak renklerine bağlamayı hedefliyor. Böylece Podolski önümüzdeki haftalarda takımdan ayrılsa bile, alternatifi hazır olacak.
 
İkisiyle de görüşecekler
 
Gündemde öne çıkan iki isim var: Biri Riekerink’in gözdesi Vincent Janssen, diğeri de Leicester’den ayrılmaya karar veren Leonardo Ulloa. Sarı-Kırmızılılar Hollandalı Janssen’i sezon sonuna kadar kiralayıp ciddi bir maliyet yüklenmeden kadroyu genişletme çabasında. Ancak Tottenham 22 yaşındaki forveti bırakmaya yanaşmazsa, bu kez de Arjantinli golcü Ulloa için girişimler hızlanacak. Transferin son gününde yapılacak bu girişimlerin ardından, Poldi’nin ayrılma ihtimali daha da güçlenecek.
 
1 milyon Euro bütçe var
 
Yönetim açısından tek sıkıntı, takım maliyetini 65 milyon Euro’da tutma zorunluluğu. Bonservis ve kira bedelleri bu rakama dahil değil. Ancak maaş bütçesinde sadece 1 milyon Euro’luk bütçe kalması, Galatasaray’ı adı geçen oyuncuların kulüpleriyle yoğun pazarlık yapmak zorunda bırakıyor. Sarı-Kırmızılılar, oyuncuların maaşlarının kalan bölümünü İngiliz kulüplerinin karşılamasını talep ediyor.

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