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Galatasaray'da kırmızı alarm !

GALATASARAY'DA KIRMIZI ALARM !

Süper Lig'de kritik haftalara girilirken Galatasaray'da sakatlık krizi baş gösterdi.

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Galatasaray'da kritik Kayserispor maçı öncesi sakatlık krizi baş gösterdi. Sağlık kurulu alarma geçti. Jan Olde Riekerink bu önemli maç öncesi tedbirini alıp, alternatif 11'ini belirledi.

Kupada Başakşehir ile oynanan maçta Sneijder başta olmak üzere yıldız oyuncuların yaşadığı sakatlıkları keyifleri kaçırırken bugün talihsiz bir gelişme daha yaşandı. 

Fanatik'in haberine göre; Eren Derdiyok ağrıları olduğu gerekçesiyle antrenmana katılamadı. Eren'in sakatlığı sonrası sağlık ekibi adeta alarma geçti. Yıldız golcünün Kayserispor ile oynanacak maçta görev yapmaması bekleniyor.

Riekerink'in zorlu haftalar öncesi Eren'i riske etmek istemediği bildirilirken, Hollandalı teknik adamın alternatif bir plan hazırlamaya başladığı ifade edildi.

Riekerink'in, Sneijder'in pozisyonunda görevlendirmeyi planladığı Lukas Podolski'yi Eren'in yerine hücum hattında görevlendireceği, Josue'yi ise Sneijder'in pozisyonuna monte edeceği bildirildi.

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