Galatasaray'da Josue, Ocak'ta yolcu

Sezon başında Porto'dan uzun uğraşlar sonunda kiralanan Josue performansıyla büyük hayal kırıklığı yaratmış durumda... Riekerink'in genellikle kupa maçlarında görev verdiği Brezilyalı futbolcunun son olarak Tuzlaspor önündeki kötü futbolu bardağı taşırmış durumda... Yönetimin Porto kulübüyle temasa geçerek Josue'nin devre arasında geri gönderilmesi konusunda fikir alışverişinde bulunacağı öğrenildi.
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