ANA SAYFA
Galatasaray'da Josue, Ocak'ta yolcu

GALATASARAY'DA JOSUE, OCAK'TA YOLCU

Porto’dan büyük umutlarla kiralanan Josue’nin geri gönderilmesi gündemde...

»
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Sezon başında Porto'dan uzun uğraşlar sonunda kiralanan Josue performansıyla büyük hayal kırıklığı yaratmış durumda... Riekerink'in genellikle kupa maçlarında görev verdiği Brezilyalı futbolcunun son olarak Tuzlaspor önündeki kötü futbolu bardağı taşırmış durumda... Yönetimin Porto kulübüyle temasa geçerek Josue'nin devre arasında geri gönderilmesi konusunda fikir alışverişinde bulunacağı öğrenildi.

Takvim

149
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Etiketler : ,
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Beşiktaş'tan bir bomba daha !Sosa teklifi kabul etti, imza an meselesiVe açıklandı ! Gökhan Töre...
Ömer Toprak Dortmund'a transfer oluyorEmenike'ye Spartak şoku !Süper Lig'de Stoch yarışı
Galatasaray'da Josue, Ocak'ta yolcuSerdar Taşçı için servet istediler !Eboue itiraf etti: ''İntihara kalkıştım''
FIRSATLAR DÜNYASI
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Haber3Group © 2001-2016 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  RSS