Galatasaray'da Josue ile yollar ayrılıyor

Ligin ilk yarısında Galatasaray'da en büyük hayal kırıklığı yaratan isimlerden birisi de Josue olmuştu..
Porto'dan sezon sonuna kadar kiralanan Brezilyalı yıldız geri dönmesi gündemde. Porto'nun Sarı-Kırmızılı yönetimden Josue'yi geri istediği ve fazla süre alamayan Sambacı'yı 6 aylığına başka bir takıma kiralamak istediği öğrenildi.
Galatasaray yönetiminin de bu ayrılığa sıcak baktığı gelen bilgiler arasında.
Josue, bu sezon Galatasaray formasıyla 14 maçta 672 dakika sahada kaldı. Portekizli futbolcu 3 gol attı ve 1 asist yaptı.
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