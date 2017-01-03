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Galatasaray'da Josue ile yollar ayrılıyor

GALATASARAY'DA JOSUE İLE YOLLAR AYRILIYOR

Porto, fazla oynamadığı için Josue'yi geri istedi. Galatasaray yönetimi de ayrılığa sıcak bakıyor.

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Ligin ilk yarısında Galatasaray'da en büyük hayal kırıklığı yaratan isimlerden birisi de Josue olmuştu..
 
Porto'dan sezon sonuna kadar kiralanan Brezilyalı yıldız geri dönmesi gündemde. Porto'nun Sarı-Kırmızılı yönetimden Josue'yi geri istediği ve fazla süre alamayan Sambacı'yı 6 aylığına başka bir takıma kiralamak istediği öğrenildi. 
 
Galatasaray yönetiminin de bu ayrılığa sıcak baktığı gelen bilgiler arasında.
 
Josue, bu sezon Galatasaray formasıyla 14 maçta 672 dakika sahada kaldı. Portekizli futbolcu 3 gol attı ve 1 asist yaptı.

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