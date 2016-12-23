Galatasaray'da herkes satılık ! Muslera...

Galatasaray yönetimi devre arasında gelen teklifleri değerlendirecek. Sadece Muslera için astronomik bir rakam belirleyen sarı-kırmızılı yönetim, başta Sneijder, Carole, Podolski ve Bruma'yı değerini bulduğu gibi elden çıkartıp, kulübe sıcak para getirecek.

Ara transfer döneminde takıma takviye yapmaya hazırlanan sarı-kırmızılılar, bir yandan da eldeki oyuncuların bir kısmını satacak. Avrupa ve Çin takımlarının büyük ilgisi ile karşılaşan Galatasaray yönetimi, astronomik bir teklif gelmesi durumunda Fernando Muslera da dahil olmak üzere bütün futbolcularını satarak takımı gençleştirecek.

Bu isimlerin başında da kulübe senelik 5.3 milyon Euro maliyeti bulunan Wesley Sneijder bulunuyor. Bunun haricinde Bruma, Carole ve Lukas Podolski için gelecek bütün teklifler değerlendirmeye alınacak. Bruma'nın satışı gerçekleşmezse,masaya oturulup 1.5 sene kalan sözleşmesi uzatılacak ve yüklü bir serbest kalma maddesi konulacak.