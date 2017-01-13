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Galatasaray'da hedef Maicon

GALATASARAY'DA HEDEF MAİCON

Galatasaray’da stoper bölgesine takviyeler Ahmet Çalık’la sınırlı kalmayacak.

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Galatasaray’da stoper bölgesine takviyeler Ahmet Çalık’la sınırlı kalmayacak. Palmeiraslı Vitor Hugo’dan yüksek maliyeti yüzünden vazgeçen Cim-Bom, Ahmet Çalık’ın transferine karşın Brezilya’dan bir defans oyuncusunun işini bitirmek üzere.

Adı gizlenen bu futbolcunun Sao Paulo’da forma giyen Maicon Pereira Roque olduğu ortaya çıktı. Uzun yıllar Porto’da forma giyen 28 yaşında ve 1.91 metre boyundaki Brezilyalı futbolcuyla ilgili temasların olumlu gittiği bildirildi. Hava hakimiyeti ile dikkatleri üzerine çeken Sambacı stoper dışında sağbek olarak da oynayabiliyor.

2020’ye kadar Porto ile sözleşmesi bulanan Maicon’un transferi için Galatasaraylı yetkililerin seferberlik ilan ettiği dile getirildi. Futbolcunun üst düzeyde uzun yıllar Avrupa’da oynamış olması da yine bu transferde tercih edilmesi etkili oldu.

Teknik direktör Jan Olde Riekerink’in Maicon’u çok istediği vurgulandı. Diğer taraftan Maicon’da yaşanabilecek bir olumsuzluk üzerine alternatif olarak Cruzeiro forması giyen Manoel Messias ismi üzerinde durulacak. Ancak ilk hedefin Maicon olduğu öğrenildi.

Milliyet
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