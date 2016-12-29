Galatasaray'da Hamit Altıntop depremi !

Ziraat Türkiye Kupası’ndaki Tuzlaspor mağlubiyetinde kötü bir görüntü sergileyen Hamit Altıntop ile yolları ayırma kararının alındığı iddia edildi.

Fanatik’in haberine göre, tecrübeli futbolcunun Tuzlaspor maçında verdiği görüntünün arından, Galatasaray yönetimi Hamit ile yolları ayırma kararı aldı. Sarı-kırmızılı kulüp, Hamit ile görüşerek karşılıklı mutabakat ile oyuncunun sözleşmesine son verilmesi kararı alacak.

Devre arasının gelmesiyle birlikte takımdan ayrılacak oyuncular konusunda harekete geçen yönetim radikal kararlar almaya devam ediyor.

Sakat Sigthorsson ile yolları ayıran Galatasaray yönetimi, Hamit ile de görüşerek kadroda bir yer daha açacak.