ANA SAYFA
CANLI MAÇKARABÜKSPOR - BEŞİKTAŞ / MAÇTA 3 GOL VAR !
Galatasaray’da Cihat Arslan sesleri

GALATASARAY’DA CİHAT ARSLAN SESLERİ

Jan Olde Riekerink'e son bir şans veren Galatasaray yönetimi,olası bir kayıpta Riekerink'in yerine Cihat Arslan’ı getirecek.

»
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Üst üste yaşanan puan kayıpları sonrasında Riekerink'e olan güvenini yitiren yönetim, Hollandalı çalıştırıcıya son bir şans verdi. Şubat ayında oynanacak olan Kayseri, Rize ve Beşiktaş maçlarında olası bir puan kaybı yaşanması durumunda teknik adam değişikliğine gidilecek. Gündemde bulunan bir numaralı isim ise şuanda boşta bulunan ve ismi G.Saray ile özdeşleşen başarılı çalıştırıcı Cihat Arslan… 

Balıkesirspor ve Akhisar Belediyespor'a oynattığı futbolla övgü toplayan Cihat Arslan'ı sezon sonuna kadar takımın başına getirmeyi planlayan yönetim, Riekerink'te ısrar etmeyecek. Bunun en büyük nedenlerinden birisi de, tarihinde 20 şampiyonluk bulunan Galatasaray'ı, daha önce lig devam ederken göreve gelen Hamza Hamzaoğlu ve Cevat Güler'in şampiyon yapması. Yönetim, Cihat Arslan'da da bu potansiyeli görüyor.

AMK Gazetesi
166
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Etiketler : , , , ,
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
O protestoya ceza yağdıVan Persie davalık oldu !Dursun Özbek camiayla barıştı
Galatasaray’da Cihat Arslan sesleriReferandum tarihi fikstürü karıştırdıAziz Yıldırım'dan kaptanlık talimatı
Beşiktaş Müzesi açıldıEto'o'dan Beşiktaş anısıFenerbahçe saldırısıyla ilgili flaş gelişme !
FIRSATLAR DÜNYASI
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  RSS